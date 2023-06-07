RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В России чиновница забросала "коктейлями Молотова" военкомат

Фото: в РФ чиновница забросала "коктейлями Молотова" военкомат (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Чиновница в российском городе Владимир пыталась поджечь военкомат. Она бросила в здание "коктейли Молотова".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram канал BAZA.

Как утверждают российские СМИ, хотела поджечь военкомат 55-летняя Жанна Романовская - сотрудница отдела финансирования Министерства архитектуры и строительства РФ. Чиновница якобы оделась в камуфляжный костюм и подъехала к зданию военкомата на своем автомобиле.

"Женщина подъехала к зданию на машине и бросила в нее три бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью. Масштабного пожара удалось избежать - огонь потушили охранявшие военкомат полицейские", - говорится в сообщении.

По информации СМИ, чиновницу задержали правоохранители, у нее нашли канистру и тряпки. Женщина не объяснила свои мотивы.

Не первый случай

В России после начала полномасштабного вторжения в Украину участились поджоги военкоматов, особенно после объявления российским диктатором так называемой "частичной мобилизации".

Так, недавно в Москве вспыхнул пожар в здании военкомата. Возгорание было масштабным, поскольку тушили огонь 15 пожарных расчетов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПожарМобилизация в РоссииРоссийская Федерация