У Росії чиновникам заборонили на роботі користуватись технікою Apple, - FT

За даними видання, це пов'язано з тим, що американську технологічну компанію підозрюють нібито у шпигунстві.

Як заявили у міністерство торгівлі РФ, з понеділка буде заборонено будь-яке використання iPhone для "робочих цілей". При цьому у міністерстві цифрового розвитку, а також компанії "Ростех" заявили, що посілідують цьому прикладу або вже ввели заборони.

Зазначається, що заборона iPhone, iPad та інших пристроїв Apple у провідних міністерствах пов'язана із занепокоєнням Кремля та ФСБ з приводу сплеску шпигунської діяльності спецслужб США проти російських державних установ.

"Співробітники служби безпеки в міністерствах, співробітники ФСБ, які обіймають цивільні посади, такі як заступники міністрів, оголосили, що iPhone більше не вважаються безпечними і що потрібно шукати альтернативи", – розповіло джерело, близьке до урядової установи, яка заборонила продукти Apple.

Нагадаємо що через місяць після початку повномасштабного вторгнення Путін підписав указ, який вимагає від організацій, пов’язаних із "критичною інформаційною інфраструктурою", перейти на розроблене в Росії програмне забезпечення до 2025 року.

"Офіційні особи справді вірять, що американці можуть використовувати своє обладнання для прослуховування. ФСБ давно стурбована використанням iPhone для професійних контактів, але адміністрація президента та інші чиновники виступали проти [обмежень] просто тому, що їм подобалися iPhone", - пише видання.

Представник "Ростеху" розповів Financial Times, що обмеження стосуються всіх пристроїв Apple. Але їх використання в особистих цілях все ж дозволено.

"Всі скаржаться, що це незручно і доводиться носити з собою ще один телефон чи планшет", – додало джерело.

Нагадаємо, з початку війни проти України проти Росії були введені жорсткі санкції, а багато західних брендів пішли з російського ринку. В результаті Москва ввела так званий паралельний імпорт, за яким продукція ввозиться без згоди правовласників.

Apple офіційно припинила роботу в Росії на початку березня 2022 року.

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