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У Росії через бронепоїзд Путіна зупинили рух на одній із залізниць, - ЗМІ

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Росія, Субота 18 лютого 2023 16:43
У Росії через бронепоїзд Путіна зупинили рух на одній із залізниць, - ЗМІ Фото: російський диктатор Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Тетяна Степанова

Через спецпоїзд російського диктатора Володимира Путіна 17 лютого ввечері зупинився рух на Московсько-Тверській залізниці, яка є однією із найбільш завантажених гілок столичного залізничного вузла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.

Як повідомляється, потяги, що прямували від Ленінградського вокзалу, зупинилися о 18.15 (МСК) на всіх коліях. На ділянці від Москви до Моссельмашу виник затор. Рух відновився близько 18:50.

У Московсько-Тверській приміській пасажирській компанії підтвердили, що потяги на Ленінградському напрямку Жовтневої залізниці прямували з запізненнями. Причина - перепустка спецпоїзда.

Близький до Кремля політолог Сергій Марков зазначив, що Путін вирішив випробувати спецпоїзд для поїздки до своєї резиденції на Валдаї. Там диктатор має завершити підготовку послання Федеральним зборам, яке заплановане на 21 лютого.

За його словами, залізничники, очевидно, незадоволені тим, що бронепоїзд Путіна псує розклад та "зливають" інформацію про його рух.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін після повномасштабного вторгнення його військ в Україну для далеких поїздок все частіше використовує бронепоїзд вартістю приблизно 1 млрд російських рублів.

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