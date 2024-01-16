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У Росії бояться, що Єгипет може заарештувати майже 30 літаків. ЗМІ розповіли деталі

Вівторок 16 січня 2024 20:36
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У Росії бояться, що Єгипет може заарештувати майже 30 літаків. ЗМІ розповіли деталі Архівне фото: У Росії бояться, що Єгипет може заарештувати майже 30 літаків (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Авіакомпанії "Аерофлот" і "Росія" попросили не здійснювати польотів до Єгипту на 27 літаках через загрозу можливого арешту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Известия".

Зазначається, що "Аерофлоту" не рекомендовано літати до Єгипту на десяти Airbus A320, чотирьох A321, одному A350 і дев'яти Boeing 777-300ER, а "Росії" - на трьох Boeing 737-800.

Видання уточнює, що "Росавіація" розіслала попередження після отримання по закритих каналах інформації про ризики арешту цих літаків у єгипетських аеропортах.

"Водночас авіакомпанії зараз не здійснюють польотів на цих суднах в арабську країну", - йдеться в матеріалі.

На сайті "Аерофлоту" зазначено, що авіакомпанія виконує рейси до Єгипту на Airbus A320 neo.

Санкції щодо російської авіації

Нещодавно повідомлялося, що у російських авіакомпаній почастішали поломки літаків через західні санкції на ремонт і постачання запчастин.

Також в Ірландії розглядають справу про літаки, які можуть бути визнані викраденими. У зв'язку з цим у російських компаній можуть вилучити 37 авіабортів за межами Росії.

А Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкцій у вигляді стягнення двох літаків російської компанії "Ільюшн Фінанс Ко." у дохід держави.

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