Росіянка випадково підтвердила удар по військовому табору в Бєлгородській області (перехоплення)

Головне управління розвідки України оприлюднило перехоплену розмову, в якій сестра одного з загарбників розповідає про втрати росіян.

"Ракета прилетіла на полігон. Ну, вони встигли, деякі "пацанята сиганули" в окопи, а шість "срочников" загинули", - йдеться в розмові.

ГУР України вкотре наголосило, що за кожен воєнний злочин, вчинений проти українського народу, винні понесуть справедливу відплату.