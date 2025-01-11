Росіянка випадково підтвердила удар по військовому табору в Бєлгородській області (перехоплення)

Українська розвідка отримала радіоперехоплення, в якому підтверджується ураження російського військового табору в Бєлгородській області. В результаті атаки шість російських солдатів загинули.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки МО України.
Головне управління розвідки України оприлюднило перехоплену розмову, в якій сестра одного з загарбників розповідає про втрати росіян.
"Ракета прилетіла на полігон. Ну, вони встигли, деякі "пацанята сиганули" в окопи, а шість "срочников" загинули", - йдеться в розмові.
ГУР України вкотре наголосило, що за кожен воєнний злочин, вчинений проти українського народу, винні понесуть справедливу відплату.
Нагадаємо, що днями українська розвідка перехопила розмову російського командування з підлеглими. У розмові один з командирів армії РФ віддає злочинний наказ на страту військовополоненого Сил оборони України.
Також ми писали, що ГУР перехоплювало розмови командування РФ, у яких згадувалися накази розстрілювати українських полонених.
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