Россиянка случайно подтвердила удар по военному лагерю в Белгородской области (перехват)

Главное управление разведки Украины обнародовало перехваченный разговор, в котором сестра одного из захватчиков рассказывает о потерях россиян.

"Ракета прилетела на полигон. Ну, они успели, некоторые "пацанята сиганули" в окопы, а шесть "срочников" погибли", - говорится в разговоре.

ГУР Украины в очередной раз подчеркнуло, что за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, виновные понесут справедливое возмездие.