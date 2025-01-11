Росіянка випадково підтвердила удар по військовому табору в Бєлгородській області (перехоплення)

Українська розвідка отримала радіоперехоплення, в якому підтверджується ураження російського військового табору в Бєлгородській області. В результаті атаки шість російських солдатів загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки МО України.