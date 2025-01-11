Россиянка случайно подтвердила удар по военному лагерю в Белгородской области (перехват)
Украинская разведка получила радиоперехват, в котором подтверждается поражение российского военного лагеря в Белгородской области. В результате атаки шесть российских солдат погибли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.
Главное управление разведки Украины обнародовало перехваченный разговор, в котором сестра одного из захватчиков рассказывает о потерях россиян.
"Ракета прилетела на полигон. Ну, они успели, некоторые "пацанята сиганули" в окопы, а шесть "срочников" погибли", - говорится в разговоре.
ГУР Украины в очередной раз подчеркнуло, что за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, виновные понесут справедливое возмездие.
Напомним, что на днях украинская разведка перехватила разговор российского командования с подчиненными. В разговоре один из командиров армии РФ отдает преступный приказ на казнь военнопленного Сил обороны Украины.
Также мы писали, что ГУР перехватывало разговоры командования РФ, в которых упоминались приказы расстреливать украинских пленных.
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