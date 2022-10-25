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Росіянка позбавлена олімпійського "золота" через 10 років після Ігор: що вона накоїла

Фото: Росіянка Наталья Антюх здобула нагороду нечесно (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Незалежна організація боротьби з допінгом у легкій атлетиці оголосила про нове покарання для російської спортсменки Натальї Антюх. У неї відібрали здобуту на Олімпіаді-2012 золоту медаль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Знаменита росіянка звинувачена в порушенні антидопінгових правил під час Ігор у Лондоні. Як наслідок, вона втратила здобуте в бігу на 400 м із бар'єрами "золото" Олімпіади.

Підставою для позбавлення Антюх медалі стали дані Московської антидопінгової лабораторії. Офіційна причина – використання забороненої речовини чи методу.

Торік у квітні російську легкоатлетку вже визнали винною у порушенні антидопінгових за мотивами Доповіді Макларена. Тоді анулювали її результати з літа 2013 року до грудня 2015-го.

Тепер така ж доля спіткала виступи Антюх із 15 липня 2012 року. Золоту нагороду на Олімпійських іграх-2012 вона виборола в серпні того року. Нині 41-річна спортсменка вже завершила кар'єру.

Що таке Доповідь Макларена

Комплексне дослідження під керівництвом канадського професора права Річарда Макларена щодо системних зловживань із допінгом у російському спорті. Звіт складений у двох частинах і був опублікований у 2016 році.

Приводом для розслідування стали свідчення екс-очільника Московської антидопінгової лабораторії Григорія Родченкова. Він утік на Захід і став інформатором Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) про багаторічні махінації в РФ.

Команда Макларена розкрила процес підміни "брудних" (позитивних) аналізів російських спортсменів на "чисті" в понад трьох десятках видів спорту. Переважно – на літніх Іграх-2012 і зимовій Олімпіаді-2014 в Сочі.

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