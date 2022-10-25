RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россиянка лишена олимпийского "золота" спустя 10 лет после Игр: что она сделала

Фото: Россиянка Наталья Антюх завоевала награду нечестно (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике объявила о новом наказании для российской спортсменки Натальи Антюх. У нее отобрали завоеванную на Олимпиаде-2012 золотую медаль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Знаменитая россиянка обвинена в нарушении антидопинговых правил во время Игр в Лондоне. Как следствие, она потеряла завоеванное в беге на 400 м с барьерами "золото" Олимпиады.

Основанием для лишения Антюх медали стали данные Московской антидопинговой лаборатории. Официальная причина – использование запрещенного вещества или метода.

В апреле прошлого года российскую легкоатлетку уже признали виновной в нарушении антидопинговых по мотивам Доклада Макларена. Тогда аннулировали ее результаты с лета 2013 года по декабрь 2015-го.

Теперь такая же участь постигла выступления Антюх с 15 июля 2012 года. Золотую награду на Олимпийских играх-2012 она взяла в августе того года. В настоящее время 41-летняя спортсменка уже завершила карьеру.

Что такое Доклад Макларена

Комплексное исследование под руководством канадского профессора права Ричарда Макларена по поводу системных злоупотреблений с допингом в российском спорте. Отчет составлен в двух частях и был опубликован в 2016 году.

Поводом к расследованию стали показания экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Он сбежал на Запад и стал осведомителем Всемирного антидопингового агентства (WADA) о многолетних махинациях в РФ.

Команда Макларена раскрыла процесс подмены "грязных" (положительных) анализов российских спортсменов на "чистые" в более чем трех десятках видов спорта. Преимущественно – на летних Играх-2012 и зимней Олимпиаде-2014 в Сочи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
WADA