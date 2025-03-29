Росіянка з Брянської області радіє ударам по Москві: ГУР перехопило розмову

Українська розвідка перехопила чергову телефонну розмову росіян. Згідно неї стало відомо, що росіянка з Брянської області зловтішається від ударів по Москві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони України.

Українська розвідка опублікувала нове перехоплення телефонної розмови мешканки Брянської області РФ, яка зловтішається ударам українських безпілотників по Московській області.

Жінка обурюється, що російська столиця тривалий час була в безпеці, тоді як прикордонні регіони регулярно страждають від бойових дій.

Вона впевнена, що жителі столичного регіону повинні відчути на собі всі наслідки війни та "хоч трохи боятися".

"ГУР МО України нагадує - за кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата", - повідомляє ГУР.