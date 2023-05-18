"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора заступнику командуючого повітряно-десантних військ ЗС РФ повідомлено про підозру у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України, які призвели до загибелі людей, а також у веденні агресивної війни (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України)", - сказано в повідомленні.

Як з'ясувало слідство, росіянин організовував підготовку та віддавав накази і розпорядження на здійснення ураження та захоплення наземних цілей та інших об’єктів на території України. Серед них інфраструктура аеродрому "Київ-Антонов-2" АТП ДП "Антонов" неподалік міста Гостомель у Київській області.

Окупант забезпечив широкомасштабне вторгнення підрозділів ЗС РФ на територію України з метою її окупації.

"Ці дії підозрюваного призвели до загибелі людей, у тому числі дітей, отримання ними тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості. А також заподіяння матеріальних збитків у вигляді знищення будівель, майна та інфраструктури", - повідомили о Офісі Генпрокурора.

Фото: росіянину оголосили підозру за наказ окупантам захопити аеродром біля Гостомелю (t.me/pgo_gov_ua)