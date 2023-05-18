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Росіянину оголосили підозру за наказ окупантам захопити аеродром біля Гостомелю

Фото: Росіянину оголосили підозру за наказ окупантам захопити аеродром біля Гостомелю (wikimapia.org)
Автор: Наталія Кава

Заступнику командуючого повітряно-десантних військ ЗС РФ, який віддав наказ на захоплення аеродрому біля міста Гостомель, повідомлено про підозру.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу Генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора заступнику командуючого повітряно-десантних військ ЗС РФ повідомлено про підозру у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України, які призвели до загибелі людей, а також у веденні агресивної війни (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України)", - сказано в повідомленні.

Як з'ясувало слідство, росіянин організовував підготовку та віддавав накази і розпорядження на здійснення ураження та захоплення наземних цілей та інших об’єктів на території України. Серед них інфраструктура аеродрому "Київ-Антонов-2" АТП ДП "Антонов" неподалік міста Гостомель у Київській області.

Окупант забезпечив широкомасштабне вторгнення підрозділів ЗС РФ на територію України з метою її окупації.

"Ці дії підозрюваного призвели до загибелі людей, у тому числі дітей, отримання ними тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості. А також заподіяння матеріальних збитків у вигляді знищення будівель, майна та інфраструктури", - повідомили о Офісі Генпрокурора.

Фото: росіянину оголосили підозру за наказ окупантам захопити аеродром біля Гостомелю (t.me/pgo_gov_ua)

Нагадаємо, що в перші дні війни російські загарбники обстріляли ангар і знищили найбільший літак у світі Ан-225 "Мрія". За час свого життя повітряне судно встановило більш ніж 200 світових рекордів, що є унікальним випадком в авіації.

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