Россиянину объявили подозрение за приказ оккупантам захватить аэродром у Гостомеля

"При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора заместителю командующего воздушно-десантными войсками ВС РФ сообщено о подозрении в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, приведших к гибели людей, а также в ведении агрессивной войны (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Как выяснило следствие, россиянин организовывал подготовку и отдавал приказы и распоряжения на поражение и захват наземных целей и других объектов на территории Украины. Среди них инфраструктура аэродрома "Киев-Антонов-2" АТП ГП "Антонов" недалеко от города Гостомель в Киевской области.

Оккупант обеспечил широкомасштабное вторжение подразделений ВС РФ на территорию Украины с целью ее оккупации.

"Эти действия подозреваемого привели к гибели людей, в том числе детей, получению ими телесных повреждений разной степени тяжести. А также причинение материального ущерба в виде уничтожения зданий, имущества и инфраструктуры", - сообщили в Офисе Генпрокурора.

Фото: россиянину объявили подозрение за приказ оккупантам захватить аэродром возле Гостомеля (t.me/pgo_gov_ru)