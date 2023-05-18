RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россиянину объявили подозрение за приказ оккупантам захватить аэродром у Гостомеля

Фото: Россиянину объявили подозрение за приказ оккупантам захватить аэродром возле Гостомеля (wikimapia.org)
Автор: Наталья Кава

Заместителю командующего воздушно-десантными войсками ВС РФ, отдавшему приказ на захват аэродрома возле города Гостомель, сообщено о подозрении.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса Генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора заместителю командующего воздушно-десантными войсками ВС РФ сообщено о подозрении в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, приведших к гибели людей, а также в ведении агрессивной войны (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Как выяснило следствие, россиянин организовывал подготовку и отдавал приказы и распоряжения на поражение и захват наземных целей и других объектов на территории Украины. Среди них инфраструктура аэродрома "Киев-Антонов-2" АТП ГП "Антонов" недалеко от города Гостомель в Киевской области.

Оккупант обеспечил широкомасштабное вторжение подразделений ВС РФ на территорию Украины с целью ее оккупации.

"Эти действия подозреваемого привели к гибели людей, в том числе детей, получению ими телесных повреждений разной степени тяжести. А также причинение материального ущерба в виде уничтожения зданий, имущества и инфраструктуры", - сообщили в Офисе Генпрокурора.

Фото: россиянину объявили подозрение за приказ оккупантам захватить аэродром возле Гостомеля (t.me/pgo_gov_ru)

Напомним, что в первые дни войны российские захватчики обстреляли ангар и уничтожили самый большой самолет в мире Ан-225 "Мрия". За время своей жизни воздушное судно установило более 200 мировых рекордов, что является уникальным случаем в авиации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГостомельВойна России против Украиныокупанти