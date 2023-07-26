UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У РФ визнали участь у війні в Україні "пом'якшувальною обставиною" для злочинців

Фото: росіянина звільнили від покарання за смертельну ДТП через участь у війні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Росії окупанта визнали невинним у скоєнні смертельної ДТП через його участь у так званій "спецоперації".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медузу".

Так, судова колегія у справах військовослужбовців Верховного суду РФ заявила, що "у зв'язку зі зміною обстановки" вважала за можливе звільнити від покарання російського окупанта-контрактника Владислава Устинова, визнаного винним у смертельній ДТП.

У своїй ухвалі Верховний суд РФ, зокрема, зазначив, що з моменту скоєння злочину пройшло більше півтора року і зараз засуджений "виконує бойові завдання в зоні проведення СВО", тому більше нібито не становить небезпеки для суспільства.

Зазначимо, що у травні минулого року Хабаровський гарнізонний суд визнав Устинова винним у ДТП, в якому загинуло двоє людей, і засудив до двох років позбавлення волі в колонії-поселення.

Мобілізація до РФ

У червні 2023 року в Росії набув чинності закон, згідно з яким росіяни, засуджені за злочини невеликої та середньої тяжкості, можуть бути звільнені від покарання, якщо їх мобілізують на війну в Україні або укладуть контракт про проходження військової служби. Як пише видання, це правило не могли застосувати до Устінова, оскільки він уже уклав контракт із російською армією.

Нагадаємо, у Росії хочуть підвищити штрафи, які безпосередньо пов'язані з мобілізацією. Наприклад, штрафуватимуть як за неявку у військкомат, так і за неподання списків військовозобов'язаних - від 50 до 500 тисяч рублів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяМобілізація в Росії