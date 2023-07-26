У РФ визнали участь у війні в Україні "пом'якшувальною обставиною" для злочинців

Так, судова колегія у справах військовослужбовців Верховного суду РФ заявила, що "у зв'язку зі зміною обстановки" вважала за можливе звільнити від покарання російського окупанта-контрактника Владислава Устинова, визнаного винним у смертельній ДТП.

У своїй ухвалі Верховний суд РФ, зокрема, зазначив, що з моменту скоєння злочину пройшло більше півтора року і зараз засуджений "виконує бойові завдання в зоні проведення СВО", тому більше нібито не становить небезпеки для суспільства.

Зазначимо, що у травні минулого року Хабаровський гарнізонний суд визнав Устинова винним у ДТП, в якому загинуло двоє людей, і засудив до двох років позбавлення волі в колонії-поселення.

Мобілізація до РФ

У червні 2023 року в Росії набув чинності закон, згідно з яким росіяни, засуджені за злочини невеликої та середньої тяжкості, можуть бути звільнені від покарання, якщо їх мобілізують на війну в Україні або укладуть контракт про проходження військової служби. Як пише видання, це правило не могли застосувати до Устінова, оскільки він уже уклав контракт із російською армією.

Нагадаємо, у Росії хочуть підвищити штрафи, які безпосередньо пов'язані з мобілізацією. Наприклад, штрафуватимуть як за неявку у військкомат, так і за неподання списків військовозобов'язаних - від 50 до 500 тисяч рублів.