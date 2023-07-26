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У РФ визнали участь у війні в Україні "пом'якшувальною обставиною" для злочинців

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Росія, Середа 26 липня 2023 12:45
У РФ визнали участь у війні в Україні "пом'якшувальною обставиною" для злочинців Фото: росіянина звільнили від покарання за смертельну ДТП через участь у війні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Росії окупанта визнали невинним у скоєнні смертельної ДТП через його участь у так званій "спецоперації".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медузу".

Так, судова колегія у справах військовослужбовців Верховного суду РФ заявила, що "у зв'язку зі зміною обстановки" вважала за можливе звільнити від покарання російського окупанта-контрактника Владислава Устинова, визнаного винним у смертельній ДТП.

У своїй ухвалі Верховний суд РФ, зокрема, зазначив, що з моменту скоєння злочину пройшло більше півтора року і зараз засуджений "виконує бойові завдання в зоні проведення СВО", тому більше нібито не становить небезпеки для суспільства.

Зазначимо, що у травні минулого року Хабаровський гарнізонний суд визнав Устинова винним у ДТП, в якому загинуло двоє людей, і засудив до двох років позбавлення волі в колонії-поселення.

Мобілізація до РФ

У червні 2023 року в Росії набув чинності закон, згідно з яким росіяни, засуджені за злочини невеликої та середньої тяжкості, можуть бути звільнені від покарання, якщо їх мобілізують на війну в Україні або укладуть контракт про проходження військової служби. Як пише видання, це правило не могли застосувати до Устінова, оскільки він уже уклав контракт із російською армією.

Нагадаємо, у Росії хочуть підвищити штрафи, які безпосередньо пов'язані з мобілізацією. Наприклад, штрафуватимуть як за неявку у військкомат, так і за неподання списків військовозобов'язаних - від 50 до 500 тисяч рублів.

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