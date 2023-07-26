В РФ признали участие в войне в Украине "смягчающим обстоятельством" для преступников

В России оккупанта признали невиновным в совершении смертельного ДТП из-за его участия в так называемой "спецоперации".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российскую " Медузу ".

Так, судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда РФ заявила, что "в связи с изменением обстановки" посчитала возможным освободить от наказания российского оккупанта-контрактника Владислава Устинова, признанного виновным в смертельном ДТП.

В своем определении Верховный суд РФ, в частности, отметил, что с момента совершения преступления прошло больше полутора лет и сейчас осужденный "выполняет боевые задачи в зоне проведения СВО", поэтому больше якобы не представляет опасности для общества.

Отметим, что в мае прошлого года Хабаровский гарнизонный суд признал Устинова виновным в ДТП, в котором погибли два человека, и приговорил к двум годам лишения свободы в колонии-поселения.

Мобилизация в РФ

В июне 2023 года в России вступил в силу закон, согласно которому россияне, осужденные за преступления небольшой и средней тяжести, могут быть освобождены от наказания, если их мобилизуют на войну в Украине или они заключат контракт о прохождении военной службы. Как пишет издание, это правило не могли применить к Устинову, поскольку он уже заключил контракт с российской армией.

Напомним, в России хотят повысить штрафы, которые напрямую связаны с мобилизацией. Например, штрафовать будут как за неявку в военкомат, так и за непредставление списков военнообязанных - от 50 до 500 тысяч рублей.