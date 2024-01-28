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Росіянина ув'язнили в Британії за спробу незаконного вивезення мігрантів

Лондон, Неділя 28 січня 2024 23:48
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Росіянина ув'язнили в Британії за спробу незаконного вивезення мігрантів Фото: Росіянина ув'язнили в Британії за спробу незаконного вивезення мігрантів (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Російського водія вантажівки засудили до ув'язнення за незаконне ввезення мігрантів із Великобританії до Франції. Серед них була дитина п'яти років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Independent.

Прикордонники зупинили російського водія вантажівки 17 серпня минулого року, коли він намагався перетнути Ла-Манш. Під час обшуку трейлера було виявлено 22 мігранти, зокрема п'ятирічна дівчинка та її батьки.

Мігранти північноафриканського походження намагалися незаконно перетнути кордон із Францією, щоб залишити Великобританію.

Російського водія вантажівки Миколу Кузнєцова заарештували співробітники Національного агентства боротьби зі злочинністю за перевезення нелегальних мігрантів. Він визнав свою провину і був засуджений до чотирьох років і чотирьох місяців ув'язнення.

"На щастя, мігрантів захистили, але ми знаємо, що організовані злочинні угруповання продовжать свої спроби використати їх для заробітку грошей", - сказав операційний менеджер Національного агентства боротьби зі злочинністю Джон Тернер.

"Цей вирок надсилає чіткий сигнал усім, хто причетний до сприяння нелегальній міграції до Великобританії або з неї, що вони будуть спіймані та отримають покарання у вигляді позбавлення волі", - додав Тернер.

Арешти росіян у світі

Раніше ми писали, що в США судитимуть росіянина, який намагався незаконно прилетіти до країни.

Також ми повідомляли, що у США звинувачують росіянина у фінансуванні терористичної організації. Йому загрожує максимальне покарання 20 років.

Раніше ми повідомляли, що латвійські правоохоронці затримали росіянина, який шпигував за військовими об'єктами. Він передавав інформацію російським спецслужбам.

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