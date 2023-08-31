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Росіянина в Німеччині відправили до в'язниці, він на замовлення Кадирова готував убивство

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Вищий земельний суд у Мюнхені засудив громадянина Росії до десяти років позбавлення волі за підготовку політичного вбивства. Його замовив глава Чечні Рамзан Кадиров.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Frankfurter Allgemeine.

Судді визнали доведеним, що обвинувачений Валід Д. погодився спланувати й організувати вбивство чеченського опозиціонера, який живе у вигнанні в Німеччині.

Деталі справи

Згідно з обвинувальним висновком, підозрюваний отримав замовлення від апарату безпеки глави Чечні. 

На думку суду, вирок винесено за заяву про готовність до вбивства і підготовку до серйозного акту насильства, небезпечного для держави. 

Відповідальний сенат Вищого земельного суду Мюнхена оголосив вирок на рік нижчий за той, що вимагала федеральний прокурор. У своїй заяві вона просила одинадцять років тюремного ув'язнення.

Обвинувачений намагався доручити цю справу іншій людині

За даними Федеральної прокуратури, 47-річний обвинувачений уже отримав вогнепальну зброю і боєприпаси до неї, коли судовий процес розпочався в червні минулого року, і доручив іншому підозрюваному скоїти злочин, чого тоді так і не сталося. 

Убивство Зелімхана Хангошвілі

У 2019 році в Берліні вбили колишнього командира взводу Чеченської Республіки Ічкерія за часів Другої чеченської війни і грузинського військового офіцера за часів російсько-грузинської війни 2008 року Зелімхана Хангошвілі.

Пізніше поліція затримала підозрюваного у вбивстві, ним виявився чоловік із російським паспортом, виданим, на ім'я Вадима Соколова.

2021 року суд Берліна засудив Соколова до довічного ув'язнення. У липні минулого року РФ попросила занести Вадима Красикова до списку для обміну, проте Німеччина відмовила. 

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Російська ФедераціяЧечняКадиров