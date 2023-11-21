Росіянин про втрати РФ на війні в Україні: з 2000 лишилось 500 чоловік (перехоплення)

За словами окупанта, вони готуються до наступу. Однак вони зазнають постійних обстрілів і з 2000 солдатів їх лишилось трохи більше 500.

"Вбитих багато, поранених. Нас було 2000 а лишилось 560 чоловік. Мене двічі відвернуло від поранення. Вони ж знову луплять по нас", - каже він.

Росіянин та його дружина також обговорюють новини. По російському телебаченню їм розповідають про те, що США та Польща відмовляються від допомоги Україні. При цьому жінка згадує і таку країну як Венеція (місто та муніципалітет в Італії - ред.), яка однією з перших відмовилась від допомоги Україні.

Ситуація на фронті

Українські військові продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Підрозділи ракетних військ уразили склад боєприпасів супротивника. Минулої доби сталося 70 бойових зіткнень.

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