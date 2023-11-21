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Россиянин о потерях РФ на войне в Украине: с 2000 осталось 500 человек (перехват)

Иллюстративное фото: руссийский военный (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российская армия терпит значительные потери среди личного состава на фронте. Солдаты жалуются на обстрелы со стороны ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.

По словам оккупанта, они готовятся к наступлению. Однако они подвергаются постоянным обстрелам и из 2000 солдат их осталось чуть больше 500.

"Убитых много, раненых. Нас было 2000, а осталось 560 человек. Меня дважды отвлекло от ранения. Они же снова лупят по нам", - говорит он.

Россиянин и его супруга также обсуждают новости. По российскому телевидению им рассказывают, что США и Польша отказываются от помощи Украине. При этом женщина вспоминает и такую страну как Венеция (город и муниципалитет в Италии – ред.), которая одной из первых отказалась от помощи Украине.

Ситуация на фронте

Украинские военные продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Подразделения ракетных войск поразили состав боеприпасов противника. За прошедшие сутки произошло 70 боевых столкновений.

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