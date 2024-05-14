Росіянин усунений НХЛ на півроку: потрапив у програму допомоги, натяк преси на наркотики

29-річний вінгер усунений від виступів у лавах "Колорадо" без збереження зароібтної плати. Лише через півроку він матиме право подати заявку про повернення до ліги.

Нічушкін покинув "Евеланш" посеред півфінальної серії Західної конференції проти "Далласа". У плей-офф цьогоріч він був одним із лідерів "Колорадо", набравши 10 очок за вісім матчів (9 шайб, 1 асист). Тепер росіянин займатиметься в програмі допомоги гравцям НХЛ.

У січні-березні Нічушкін уже покидав "Евеланш". Тоді він приєднався до програми, щоб "вирішити свої проблеми та запобігти будь-яким негативним наслідкам раз і назавжди". Програма допомоги була створена для лікування алкогольної або наркотичної залежності, а також психологічної допомоги.

Імовірно, проблеми росіянина пов'язані зі забороненими речовинами. Журналіст Едріан Дейтер розповів, що Нічушкін провалив тест на наркотики, а місцева преса висунула гіпотезу, що нападник приохотився до знеболювальних. Переможний фінал сезону 2021/22 він відіграв зі зламаною ногою.

"Колорадо" вдруге втратив Нічушкіна під час плей-офф. Торік він вибув із обойми команди після інциденту в одному з готелів Сіетла. Тоді служба безпеки "Евеланш" викликала поліцію у номер росіянина, де знайшли дівчину в напівпритомному стані.