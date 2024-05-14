Россиянин отстранен НХЛ на полгода: попал в программу помощи, намек прессы на наркотики

29-летний вингер отстранен от выступлений в рядах "Колорадо" без сохранения заработной платы. Только через полгода он будет вправе подать заявку о возвращении в лигу.

Ничушкин покинул "Эвеланш" посреди полуфинальной серии Западной конференции против "Далласа". В плей-офф этого года он был одним из лидеров "Колорадо", набрав 10 очков в восьми матчах (9 шайб, 1 ассист). Теперь россиянин будет заниматься в программе помощи игрокам НХЛ.

В январе-марте Ничушкин уже покидал "Эвеланш". Тогда он присоединился к программе, чтобы "решить свои проблемы и предотвратить какие-либо негативные последствия раз и навсегда". Программа помощи была создана для лечения алкогольной или наркотической зависимости, а также психологической помощи.

Вероятно, проблемы россиянина связаны с запрещенными веществами. Журналист Эдриан Дейтер рассказал, что Ничушкин провалил тест на наркотики, а местная пресса выдвинула гипотезу, что нападающий пристрастился к обезболивающим. Победный финал сезона 2021/22 он отыграл со сломанной ногой.

"Колорадо" во второй раз потерял Ничушкина во время плей-офф. В прошлом году он выбыл из обоймы команды после инцидента в одной из гостиниц Сиэтла. Тогда служба безопасности "Эвеланш" вызвала полицию в номер россиянина, где нашли девушку в полубессознательном состоянии.