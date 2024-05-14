RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россиянин отстранен НХЛ на полгода: попал в программу помощи, намек прессы на наркотики

Фото: Валерий Ничушкин снова не поможет "Эвеланш" в плей-офф (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Национальная хоккейная лига отстранила минимум на 6 месяцев крайнего нападающего "Колорадо Эвеланш" Валерия Ничушкина. Его отправили в третий этап программы помощи хоккеистам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

29-летний вингер отстранен от выступлений в рядах "Колорадо" без сохранения заработной платы. Только через полгода он будет вправе подать заявку о возвращении в лигу.

Ничушкин покинул "Эвеланш" посреди полуфинальной серии Западной конференции против "Далласа". В плей-офф этого года он был одним из лидеров "Колорадо", набрав 10 очков в восьми матчах (9 шайб, 1 ассист). Теперь россиянин будет заниматься в программе помощи игрокам НХЛ.

В январе-марте Ничушкин уже покидал "Эвеланш". Тогда он присоединился к программе, чтобы "решить свои проблемы и предотвратить какие-либо негативные последствия раз и навсегда". Программа помощи была создана для лечения алкогольной или наркотической зависимости, а также психологической помощи.

Вероятно, проблемы россиянина связаны с запрещенными веществами. Журналист Эдриан Дейтер рассказал, что Ничушкин провалил тест на наркотики, а местная пресса выдвинула гипотезу, что нападающий пристрастился к обезболивающим. Победный финал сезона 2021/22 он отыграл со сломанной ногой.

"Колорадо" во второй раз потерял Ничушкина во время плей-офф. В прошлом году он выбыл из обоймы команды после инцидента в одной из гостиниц Сиэтла. Тогда служба безопасности "Эвеланш" вызвала полицию в номер россиянина, где нашли девушку в полубессознательном состоянии.

К слову, ночью "Колорадо" дома проиграл "Далласу" без Ничушкина в составе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НХЛХоккей