Росіянин розповів, що його підрозділ на фронті замінять добровольцями (перехоплення)

Російській військовослужбовець розповів, що його підрозділ мають замінити добровольцями, а він поїде додому.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки України.
Окупант поскаржився товаришу під час телефонної розмови на стан особового складу та обговорив з ним бойову ситуацію на фронті. Росіянин розповів, що його надіється на відправлення додому, через те, що на фронт мають відправити добровольців.
"Брагу всі шарять, всі забили нах*й. Їх там накрили, двоє вижили всього...з-під завалів виліз сам", - говорить військовий.
Росіянин також поскаржився на велику кількість українських військових, які постійно йдуть у наступ.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що дружина російського військовослужбовця розповіла йому, що їх знайомий "вагнерівець" загинув у боях в Україні.
Також військовий РФ поскаржився своєму знайомому, що їх підрозділ доукомплектовують двічі контуженими окупантами.
До того ж ми писали, що російські військові скаржаться на заворушення у підрозділах і готові самовільно залишити частину.
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