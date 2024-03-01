Росіянин, який займався контрабандою товарів подвійного призначення для РФ, визнав свою провину

Максим Марченко визнав свою провину у закупівлі товарів подвійного призначення для доставки до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінюстиції США .

51-річний Максим Марченко, громадянин Росії, який проживає в Гонконзі, 29 лютого визнав себе винним за звинуваченнями у відмиванні грошей та контрабанді товарів із США. Марченка заарештували у вересні 2023 року.

"За його власним визнанням, Марченко вступив у змову з метою контрабанди військових технологій до Росії, використовуючи складну мережу підставних компаній, щоб приховати свою незаконну діяльність. Сьогодні Міністерство юстиції знову притягує до відповідальності тих, хто допомагає Кремлю вести несправедливу агресивну війну проти України", - заявив помічник генерального прокурора Метью Дж. Олсен із відділу національної безпеки Міністерства юстиції.

Прокурор Деміан Вільямс заявив, що Марченко зізнався у незаконності придбання виробленої в США мікроелектроніки військового призначення для доставки кінцевим споживачам до Росії.

"Марченко приховав свій план з переправлення цієї мікроелектроніки, яка знайшла застосування в оптичних прицілах, окулярах нічного бачення, тепловізійній оптиці та інших системах озброєння, використовуючи підставні компанії та інші складні методи відмивання грошей. Сьогоднішнє визнання вини має надіслати переконливий сигнал тим, хто намагається порушити закон, поставляючи Росії американські військові технології, що цей офіс енергійно переслідуватиме такі схеми контрабанди та притягуватиме винних до повної відповідальності", - заявив Вільямс.

Звинувачення Максима Марченка

У вересні 2023 року в США заарештували росіянина Максима Марченка. Його звинуватили у змові з метою шахрайства, а також у злочинах, пов'язаних із контрабандою та відмиванням грошей.