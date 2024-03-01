Россиянин, занимающийся контрабандой товаров двойного назначения для РФ, признал свою вину

Максим Марченко признал свою вину в закупке товаров двойного назначения для доставки в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минюстиции США .

51-летний Максим Марченко, гражданин России, проживающий в Гонконге, 29 февраля признал себя виновным по обвинениям в отмывании денег и контрабанде товаров из США. Марченко арестовали в сентябре 2023 года.

"По его собственному признанию, г-н Марченко вступил в сговор с целью контрабанды военных технологий в Россию, используя сложную сеть подставных компаний, чтобы скрыть свою незаконную деятельность. Сегодня Министерство юстиции вновь привлекает к ответственности тех, кто помогает Кремлю вести несправедливую агрессивную войну против Украины", - заявил помощник генерального прокурора Мэтью Дж. Олсен из отдела национальной безопасности Министерства юстиции.

Прокурор Дэмиан Уильямс заявил, что Марченко признался в незаконности приобретения произведенную в США микроэлектроники военного назначения для доставки конечным потребителям в России.

"Марченко скрыл свой план по переправке этой микроэлектроники, которая нашла применение в оптических прицелах, очках ночного видения, тепловизионной оптике и других системах вооружения, используя подставные компании и другие сложные методы отмывания денег. Сегодняшнее признание вины должно послать убедительный сигнал тем, кто пытается нарушить закон, поставляя России американские военные технологии, что этот офис будет энергично преследовать такие схемы контрабанды и привлекать виновных к полной ответственности", - заявил Уильямс.

Обвинение Максима Марченко

В сентябре 2023 года, в США арестовали россиянина Максима Марченко. Его обвинили в сговоре в целях мошенничества, а также в преступлениях, связанных с контрабандой и отмыванием денег.