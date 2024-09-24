Росіяни зруйнували Вугледар, через що їм вдалося рухатися у фланг, - голова ЦПД

"Вугледар. Раніше це місто було зручно обороняти, воно на висоті. Але з активним приходом на фронт КАБів, ворогу вдалося його зруйнувати, і рухатися у фланг", - заявив він.

За його словами, саме використання КАБ та авіації є єдиним фактором, який дозволяє ворожій піхоті рухатися вперед.