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Росіяни зруйнували Вугледар, через що їм вдалося рухатися у фланг, - голова ЦПД

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Вугледар, який раніше був зручним для оборони завдяки своєму розташуванню на висоті, зазнав значних руйнувань через активні удари російськими керованими авіабомбами (КАБ). В результаті ворогу вдалося просунутися на фланги української оборони.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"Вугледар. Раніше це місто було зручно обороняти, воно на висоті. Але з активним приходом на фронт КАБів, ворогу вдалося його зруйнувати, і рухатися у фланг", - заявив він. 

За його словами, саме використання КАБ та авіації є єдиним фактором, який дозволяє ворожій піхоті рухатися вперед.

 

 

Ситуація у Вугледарі

Генеральний штаб ЗСУ у звіті від 24 вересня повідомив, що на Времівському напрямку, поблизу Павлівки та Вугледара Донецької області, противник здійснив вісім спроб захопити українські позиції. Усі атаки були успішно відбиті українськими захисниками.

Раніше аналітики Deep State зазначали, що російська армія намагається оточити Вугледар. Вони наголосили на погіршенні ситуації навколо міста, оскільки через відсутність ротації 72 ОМБр командування було змушене залучити резерви із сил Територіальної оборони, які не змогли стримати натиск ворога. Це змусило штурмовий батальйон розширити оборонну смугу в районі боїв.

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