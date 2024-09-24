Россияне разрушили Угледар, из-за чего им удалось двигаться во фланг, - глава ЦПД

"Угледар. Раньше этот город было удобно оборонять, он на высоте. Но с активным приходом на фронт КАБов, врагу удалось его разрушить, и двигаться во фланг", - заявил он.

По его словам, именно использование КАБ и авиации является единственным фактором, который позволяет вражеской пехоте двигаться вперед.