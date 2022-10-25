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Дорожники відновили міст, яким окупанти хотіли увірватися до Чернігова

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Чернігів, Вівторок 25 жовтня 2022 15:48
Дорожники відновили міст, яким окупанти хотіли увірватися до Чернігова Фото: Укравтодор відновив міст під Черніговом (t.me/UkravtodorNews)
Автор: Константин Широкун

На під'їзді до Чернігова шляховики відновили міст, розташований на міжнародній трасі М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Укравтодору.

Його було зруйновано під час активних бойових дій на початку березня, коли російські війська намагалися прорватися до обласного центру з боку Ягідного. Тут їм дали гідну відсіч захисники Чернігова. Прорватися до міста загарбники так і не спромоглися.

Міст в результаті підриву був знищений вщент. У квітні після деокупації області рух транспорту було відновлено за збудованою тимчасовою переправою. Паралельно розбиралися завали, і в серпні бригада мостовиків розпочала будівництво нової штучної споруди. Повністю відкрити рух оновленим мостом плануємо в листопаді.

Дорожники відновили міст, яким окупанти хотіли увірватися до Чернігова

Раніше ми писали, що у Харківській області монтують перший із металевих мостів, які передала Адміністрація державних матеріальних резервів Чехії.

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