Дорожники відновили міст, яким окупанти хотіли увірватися до Чернігова

Його було зруйновано під час активних бойових дій на початку березня, коли російські війська намагалися прорватися до обласного центру з боку Ягідного. Тут їм дали гідну відсіч захисники Чернігова. Прорватися до міста загарбники так і не спромоглися.

Міст в результаті підриву був знищений вщент. У квітні після деокупації області рух транспорту було відновлено за збудованою тимчасовою переправою. Паралельно розбиралися завали, і в серпні бригада мостовиків розпочала будівництво нової штучної споруди. Повністю відкрити рух оновленим мостом плануємо в листопаді.