Росіяни зробили все, щоб викинути США з переговорного майданчика, - Зеленський

Російська сторона зробила все, щоб викинути Сполучені Штати Америки з переговорного майданчика у Стамбулі. І це їй вдалося.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час брифінгу.
За його словами, у Туреччині демонстрація посередництва США було абсолютно зрозумілим.
"Росіяни зробили все, щоб викинути їх з переговорного майданчику, що вони й зробили. Вони зробили це один раз, всі були здивовані абсолютно. Як так вийшло некрасиво, начебто нас в Стамбулі, чесно кажучи, збирали американці", - сказав Зеленський.
І, як зазначив президент, адженда була дуже складною. Українська сторона хотіла конкретики й "домовилися, що американці будуть знаходити якийсь узагальнений підхід".
"Ми були всі здивовані, тому що росіяни викинули американців, вони відразу пішли в наступ до ультиматумів, тобто це була підготовлена історія", - додав Зеленський.
Нагадаємо, Україна та Росія провели вже два раунди переговорів у Стамбулі. При цьому представники США не були присутні на зустрічах, хоча саме Вашингтон наполягав на мирних переговорах між Києвом та Москвою. Посередником у перемовинах виступає Туреччина.
Як зазначив політолог Володимир Фесенко, США ініціювали прямі переговори між Україною та Росією, але самі відійшли в сторону. Наразі Сполучені Штати не беруть участі в перемовинах ні як посередник, ні як модератор.
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