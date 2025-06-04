RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Россияне сделали все, чтобы выкинуть США с переговорной площадки, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российская сторона сделала все, чтобы выкинуть Соединенные Штаты Америки с переговорной площадки в Стамбуле. И это ей удалось.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время брифинга.

По его словам, в Турции демонстрация посредничества США было абсолютно понятным.

"Россияне сделали все, чтобы выкинуть их с переговорной площадки, что они и сделали. Они сделали это один раз, все были удивлены абсолютно. Как так получилось некрасиво, как будто нас в Стамбуле, честно говоря, собирали американцы", - сказал Зеленский.

И, как отметил президент, адженда была очень сложной. Украинская сторона хотела конкретики и "договорились, что американцы будут находить какой-то обобщенный подход".

"Мы были все удивлены, потому что россияне выбросили американцев, они сразу пошли в наступление к ультиматумам, то есть это была подготовленная история", - добавил Зеленский.

 

Переговоры в Стамбуле и роль США

Напомним, Украина и Россия провели уже два раунда переговоров в Стамбуле. При этом представители США не присутствовали на встречах, хотя именно Вашингтон настаивал на мирных переговорах между Киевом и Москвой. Посредником в переговорах выступает Турция.

Как отметил политолог Владимир Фесенко, США инициировали прямые переговоры между Украиной и Россией, но сами отошли в сторону. Сейчас Соединенные Штаты не участвуют в переговорах ни как посредник, ни как модератор.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиМирные переговорыПеремирие России и УкраиныВойна в Украине