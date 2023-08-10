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Росіяни зробили висновки. Експерт пояснив відсутність "бавовни" на ворожих аеродромах

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Четвер 10 серпня 2023 19:09
Росіяни зробили висновки. Експерт пояснив відсутність "бавовни" на ворожих аеродромах Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко, Сергій Пишкін
Експерт: Олександр Коваленко

Після низки вибухів на аеродромах росіяни зробили висновки й перекинули літаки на більш віддалені авіабази.

Про це розповів військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в матеріалі РБК-Україна "Природний процес. Як війна повертається на територію РФ і до чого це призведе".

Як відзначив Коваленко, йдеться, наприклад, про аеродроми "Українка" (Амурська область) та "Оленья" (Мурманська область), які розташовані в тисячах кілометрів від України.

"Варто нагадати, що Україна не мала до тих атак жодного відношення. Але я припускаю, що через таку далеку відстань російська авіація не вибухає. Але знову ж таки - поки не вибухає", - додав експерт.

Сьогоднішні удари по об'єктах у Москві, а також й в інших регіонах можуть мати не лише символічне, але й стратегічне значення, оскільки можуть бути частиною задуму щодо ліквідації "центрів прийняття рішень" та військової логістики.

Вибухи на російських аеродромах

5 грудня 2022 року стався вибух на тилових аеродромах у Дягілєві та Енгельсі, які знаходяться на відстані 500 та 700 кілометрів від України. Повідомлялось про атаки безпілотників у Рязанській та Саратовській областях, внаслідок чого отримали пошкодження два бомбардувальники Ту-95 й бензовоз з Ту-22М.

Також у ніч проти 26 грудня над аеродромом "Енгельс-2" нібито збили БпЛА, внаслідок чого загинули троє окупантів. За непідтвердженими даними атака могла знищити пункт управління польотами разом з усією черговою зміною та пошкодити кілька бомбардувальників.

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