Росіяни зранку запустили ударні дрони по Україні: де оголошено тривогу

Російська Федерація вранці вівторка, 22 квітня, знову запустила по території України ударні безпілотники. Повітряну тривогу оголошено у низці областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Карту повітряних тривог та Повітряні сили.
За даними Повітряних сил, ворожі дрони було помічено ще близько 08:30 ранку. Тоді росіяни запустили декілька груп у напрямку Сумської області. Згодом стало відомо, що безпілотники рухались у Чернігівської та Харківської областей.
Станом на 08:52 декілька груп дронів помічено у Полтавській області.
Нагадаємо, в Україні заборонено знімати та поширювати відео роботи ППО та наслідки ракетних обстрілів. Жителів областей, де оголошено повітряну тривогу, просять зберігати спокій і в разі небезпеки прямувати до укриттів.
Нагадаємо, минулого вечора російські загарбники традиційно запустили дрони-камікадзе по Україні для чергової повітряної атаки. Сигнал повітряної тривоги оголошувався у Києві та ще низці областей.
Зокрема, масштабних обстрілів зазнала Одеса - спочатку там пролунала серія вибухів. А пізніше в Одеській ОВА та в мерії розповіли, що через атаку ударних БПЛА у місті було пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад та автівки.
За попередньою інформацією, внаслідок російського масованого удару по Одесі, постраждало три людини.
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