Росіяни зранку запустили ударні дрони по Україні: де оголошено тривогу

За даними Повітряних сил, ворожі дрони було помічено ще близько 08:30 ранку. Тоді росіяни запустили декілька груп у напрямку Сумської області. Згодом стало відомо, що безпілотники рухались у Чернігівської та Харківської областей.

Станом на 08:52 декілька груп дронів помічено у Полтавській області.

Нагадаємо, в Україні заборонено знімати та поширювати відео роботи ППО та наслідки ракетних обстрілів. Жителів областей, де оголошено повітряну тривогу, просять зберігати спокій і в разі небезпеки прямувати до укриттів.

Де оголошено тривогу

Обстріли України

Нагадаємо, минулого вечора російські загарбники традиційно запустили дрони-камікадзе по Україні для чергової повітряної атаки. Сигнал повітряної тривоги оголошувався у Києві та ще низці областей.

Зокрема, масштабних обстрілів зазнала Одеса - спочатку там пролунала серія вибухів. А пізніше в Одеській ОВА та в мерії розповіли, що через атаку ударних БПЛА у місті було пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад та автівки.

За попередньою інформацією, внаслідок російського масованого удару по Одесі, постраждало три людини.