Россияне с утра запустили ударные дроны по Украине: где объявлена тревога

По данным Воздушных сил, вражеские дроны были замечены еще около 08:30 утра. Тогда россияне запустили несколько групп в направлении Сумской области. Впоследствии стало известно, что беспилотники двигались в Черниговской и Харьковской областей.

По состоянию на 08:52 несколько групп дронов замечено в Полтавской области.

Обновлено в 09:45.

Сигнал тревоги распространился на киевскую область и часть Черкасской. Стоит заметить, что там действует обновленная система оповещения тревог - об опасности предупреждают по районах.

Где замечены дроны:

Киевская область: БпЛА на юге через Яготин и на севере в направлении Чернобыля;

несколько "Шахедов" курсом на Чернигов;

группы БпЛА на границе Полтавской и Черниговской областей, курс западный;

БпЛА через Харьковскую область в направлении Полтавщины.

Также Воздушные силы предупреждают о пусках управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Сумскую и Харьковскую области.

Напомним, в Украине запрещено снимать и распространять видео работы ПВО и последствия ракетных обстрелов. Жителей областей, где объявлена воздушная тревога, просят сохранять спокойствие и в случае опасности направляться в укрытия.

Где объявлена тревога

Обстрелы Украины

Напомним, минувшим вечером российские захватчики традиционно запустили дроны-камикадзе по Украине для очередной воздушной атаки. Сигнал воздушной тревоги объявлялся в Киеве и еще ряде областей.

В частности, масштабным обстрелам подверглась Одесса - сначала там прозвучала серия взрывов. А позже в Одесской ОГА и в мэрии рассказали, что из-за атаки ударных БПЛА в городе были повреждены гражданская инфраструктура, жилые дома, учебное заведение и автомобили.

По предварительной информации, в результате российского массированного удара по Одессе, пострадали три человека.