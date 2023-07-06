Росіяни зранку вдарили по Херсонській області, п'ятеро людей постраждали

Антонівка

Внаслідок обстрілу постраждала 73-річна жінка, яка у момент удару перебувала на вулиці. Лікарі надали їй медичну допомогу. Жінка відмовилась від шпиталізації.

Приозерне

Тяжкі поранення отримали 71-річна жінка й 65-річний чоловік. Медики борються за їх життя.

Херсон

Наразі, згідно з попередньою інформацією, відомом про двох постраждалих. На місці працюють рятувальні служби.

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення нашими воїнами Херсону від окупації, в листопаді 2022 року, російські військові регулярно завдають ударів по підконтрольній Україні частині регіону з артилерії та іншого озброєння.

Як розповів Прокунід, наприклад, лише за минулу добу, 5 червня, росіяни здійснили 84 обстріли, випустивши 430 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", авіації та БПЛА. По Херсону було випущено 38 снарядів. Внаслідок російської агресії вчора загинули 2 людей, 10 - отримали поранення.