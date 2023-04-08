Росіяни зранку обстріляли Запорізьку область, є поранений

Російські окупанти зранку вдались до обстрілу цивільного сектору в Оріхове та Гуляйполе Запорізької області. На жаль, є постраждалий серед цивільних.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Запорізької обласної військової адміністрації Юрія Малашка.

За словами голови Запорізької ОВА, наразі відомо про пораненого 57-річного чоловіка. Постраждалого вже госпіталізували до медзакладу.

"Гучний ранок видався для лінії розмежування. Ворог знову тероризує цивільний сектор в Оріхові та Гуляйполі", - пише Малашко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Херсоні зранку пролунали вибухи попри те, що повітряна тривога не оголошувалась.

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