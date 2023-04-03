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Росіяни зранку з артилерії вдарили по Очаківській громаді Миколаївської області

Фото: росіяни вранці з артилерії вдарили по Очаківській громаді Миколаївської області (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

В понеділок, 3 квітня, російські окупанти обстріляли Очаківську громаду Миколаївської області. Для цього ворог застосував артилерію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Зранку, 3 квітня, о 06:42 ворог здійснив артилерійський обстріл по акваторії Очаківської громади. Без жертв та руйнувань", - розповів він.

Кім додав, що у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день і ніч "пройшли відносно спокійно".

Як повідомлялось, російські війська продовжують обстрілювати мирне населення Донецької області. Через атаки окупантів вчора загинули шестеро жителів.

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Миколаївська область