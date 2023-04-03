Россияне утром из артиллерии ударили по Очаковской общине Николаевской области

В понедельник, 3 апреля, российские оккупанты обстреляли Очаковскую общину Николаевской области. Для этого враг применил артиллерию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

Ким добавил, что в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь "прошли относительно спокойно".

"Утром, 3 апреля, в 06:42 враг совершил артиллерийский обстрел по акватории Очаковской общины. Без жертв и разрушений", - рассказал он.

Как сообщалось, российские войска продолжают обстреливать мирное население Донецкой области. Из-за атак оккупантов вчера погибли шесть жителей.

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