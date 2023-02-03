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Росіяни зосереджені на східному напрямку, але не можна відкидати удар з півдня, - Гуменюк

Фото: військові РФ можуть нанести удар з півдня України (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Військові РФ нині зосереджені на бойових діях на східному напрямку, проте при цьому не можна відкидати можливість несподіваного удару загарбників на півдні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці оперативного командування "Південь" Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Те, що вони перекидають більш підготовлені сили на схід – зрозуміло, що там зараз сконцентрований їхній пріоритет. Але південний регіон завжди залишався у них у полі зору - вони не випускають його з-під контролю і тримають як додатковий напрямок, на якому може бути завдано, скажімо так, несподіваного активного удару", - пояснила Гуменюк.

За її словами українські Сили оборони готові до будь-якого розвитку подій та продовжують ретельно відстежувати тактику ворога. Водночас як тактика росіян постійно змінюється, вони маневрують наявними ресурсами.

"Навіть якщо спостерігати за корабельним угрупуванням - носії, навіть без особливих причин, можуть з'являтися та заходити до пунктів базування", - пояснила речник ЗСУ.

В матеріалі РБК-Україна ви можете дізнатись, що думають експерти з приводу того, з яких напрямків росіяни можуть піти у новий наступ на Україну та чи вистачить у них техніки.

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