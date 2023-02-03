Россияне сосредоточены на восточном направлении, но нельзя отбрасывать удар с юга, - Гуменюк

Военные РФ ныне сосредоточены на боевых действиях на восточном направлении, однако при этом нельзя исключать возможность неожиданного удара оккупантов на юге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря оперативного командования "Юг" Наталью Гуменюк в эфире телемарафона.
"То, что они опрокидывают более подготовленные силы на восток - понятно, что там сейчас сконцентрирован их приоритет. Но южный регион всегда оставался у них в поле зрения - они не выпускают его из-под контроля и держат как дополнительное направление, на котором может быть нанесен, скажем так, неожиданный активный удар", - пояснила Гуменюк.
По ее словам, украинские Силы обороны готовы к любому развитию событий и продолжают тщательно отслеживать тактику врага. В то же время, как тактика россиян постоянно меняется, они маневрируют имеющимися ресурсами.
"Даже если наблюдать за корабельной группировкой - носители, даже без особых причин, могут появляться и заходить в пункты базирования", - пояснила представитель ВСУ.
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