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Росіяни зосередили на півдні України близько 200 тисяч військових, - ЗСУ

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На півдні України російська армія зосередила близько 200 тисяч військових. Ці сили включають в себе й окупаційні війська в Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Сил оборони півдня України Владислава Волошина в ефірі телемарафону.

Волошин наголосив, що на кожному з напрямків на півдні ворог розподіляє свої сили відповідно до того, де нарощує свої зусилля, а також де тримає оборону.

"Наразі ворог не створив наступальних угрупувань, як повідомляє наша розвідка, проте на декількох відтинках він створює додаткові штурмові групи для ведення штурмових дій малими силами піхоти", - зазначив речник.

Чи є загроза масштабного наступу росіян на півдні

Нагадаємо, як розповів речник ОУВ "Таврія" Владислав Волошин, російські окупанти намагаються атакувати по всій лінії бойового зіткнення на півдні України. Однак накопичення сил загарбників у кількості, достатній для масштабних наступальних операцій, не зафіксовано.

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