Росіяни зосередили на півдні України близько 200 тисяч військових, - ЗСУ

Волошин наголосив, що на кожному з напрямків на півдні ворог розподіляє свої сили відповідно до того, де нарощує свої зусилля, а також де тримає оборону.

"Наразі ворог не створив наступальних угрупувань, як повідомляє наша розвідка, проте на декількох відтинках він створює додаткові штурмові групи для ведення штурмових дій малими силами піхоти", - зазначив речник.