Россияне сосредоточили на юге Украины около 200 тысяч военных, - ВСУ

Волошин подчеркнул, что на каждом направлении на юге враг распределяет свои силы в соответствии с тем, где наращивает свои усилия, а также где держит оборону.

"В настоящее время враг не создал наступательных группировок, как сообщает наша разведка, однако на нескольких отрезках он создает дополнительные штурмовые группы для ведения штурмовых действий малыми силами пехоты", - отметил спикер.