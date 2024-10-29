Росіяни зосередили на півдні України близько 200 тисяч військових, - ЗСУ

На півдні України російська армія зосередила близько 200 тисяч військових. Ці сили включають в себе й окупаційні війська в Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Сил оборони півдня України Владислава Волошина в ефірі телемарафону.

Волошин наголосив, що на кожному з напрямків на півдні ворог розподіляє свої сили відповідно до того, де нарощує свої зусилля, а також де тримає оборону.

"Наразі ворог не створив наступальних угрупувань, як повідомляє наша розвідка, проте на декількох відтинках він створює додаткові штурмові групи для ведення штурмових дій малими силами піхоти", - зазначив речник.