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Россияне сосредоточили на юге Украины около 200 тысяч военных, - ВСУ

Вторник 29 октября 2024 21:39
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Россияне сосредоточили на юге Украины около 200 тысяч военных, - ВСУ Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На юге Украины российская армия сосредоточила около 200 тысяч военных. Эти силы включают в себя и оккупационные войска в Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Владислава Волошина в эфире телемарафона.

Волошин подчеркнул, что на каждом направлении на юге враг распределяет свои силы в соответствии с тем, где наращивает свои усилия, а также где держит оборону.

"В настоящее время враг не создал наступательных группировок, как сообщает наша разведка, однако на нескольких отрезках он создает дополнительные штурмовые группы для ведения штурмовых действий малыми силами пехоты", - отметил спикер.

Есть ли угроза масштабного наступления россиян на юге

Напомним, как рассказал спикер ОГВ "Таврия" Владислав Волошин, российские оккупанты пытаются атаковать по всей линии боевого столкновения на юге Украины. Однако накопление сил захватчиков в количестве достаточном для масштабных наступательных операций не зафиксировано.

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