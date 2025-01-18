Россияне снова потеряли много солдат и техники на фронте: Генштаб обновил данные за сутки

За последние сутки с 17 на 18 января, Россия потеряла на фронте 1340 солдат. Также ВСУ уничтожили 13 ББМ, 21 артсистему и 69 единиц автотехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой отчет Генерального штаба ВСУ.

Напомним, что по состоянию на вечер 18 января, на фронте с начала суток состоялось 155 боевых действий. Самым горячим оставалась Покровское направление, где на протяжении предыдущих суток враг попытался 64 раза атаковать позиции Сил обороны Украины. К тому моменту 49 штурмом было отбито на направлении, еще 15 продолжались.

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