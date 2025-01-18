Россияне снова потеряли много солдат и техники на фронте: Генштаб обновил данные за сутки
Фото: ВСУ продолжают уничтожать технику противника (Getty Images)
За последние сутки с 17 на 18 января, Россия потеряла на фронте 1340 солдат. Также ВСУ уничтожили 13 ББМ, 21 артсистему и 69 единиц автотехники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой отчет Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.01.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 817 160 (+1340) чел;
- танков - 9803 ед;
- боевых бронированных машин - 20 394 (+13) ед;
- артиллерийских систем - 22 040 (+21) ед;
- РСЗО - 1262 ед;
- средства ПВО - 1046 ед;
- самолетов - 369 ед;
- вертолетов - 331 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 22 579 (+13) ед;
- крылатых ракет - 3049 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 34 325 (+69) ед;
- специальной техники - 3699 ед.
Напомним, что по состоянию на вечер 18 января, на фронте с начала суток состоялось 155 боевых действий. Самым горячим оставалась Покровское направление, где на протяжении предыдущих суток враг попытался 64 раза атаковать позиции Сил обороны Украины. К тому моменту 49 штурмом было отбито на направлении, еще 15 продолжались.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.