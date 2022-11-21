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Росіяни знову вдарили по Херсону. Влучили у квартиру

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Україна, Понеділок 21 листопада 2022 20:45
Росіяни знову вдарили по Херсону. Влучили у квартиру Фото: російські терористи продовжують обстріли Херсона (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Російські окупаційні війська, які відступили з Херсона на лівий берег Дніпра, продовжують обстрілювати мирних мешканців міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка.

Приліт у квартиру зафіксовано у Дніпровському районі міста, є постраждалі.

На місці працюють рятувальники та екстрені служби.

Раніше повідомлялось, що сьогодні, 21 листопада, внаслідок обстрілів цивільної інфраструктури Херсону до обласної лікарні доставили чотирьох травмованих. Під час госпіталізації одна людина померла. Крім того, за словами Кирила Тимошенко, внаслідок ударів окупантів по селу Антонівка постраждала жінка, яку також доправили до Херсонської обласної лікарні.

Вчора, 20 листопада, окупанти також обстрілювали Херсон. Внаслідок атаки у місті було пошкоджено багатоповерхівку у мікрорайоні Острів.

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