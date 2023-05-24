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Росіяни знову стягують війська в окупований Маріуполь, - мерія

Фото: окупанти стягують живу силу у Маріуполь (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська знову стягують в окупований Маріуполь солдатів. Їх перекидають з полігонів у Маріупольському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

За його словами, рух окупантів та ворожої техніки у бік окупованих Пологів та Бердянська сповільнився. Андрющенко зазначив, що окупанти ніби перебувають у" режимі очікування".

Ситуація у Маріуполі

Нагадаємо, Маріуполь з перших днів повномасштабного вторгнення став однієї з головних цілей окупантів на Донбасі. Росіяни активно обстрілювали місто, а повністю захопили його наприкінці травня 2022 року, коли українські захисники, які базувалися на "Азовсталі", здалися у полон.

Наразі російська армія використовує Маріуполь як свою військову базу, особливо порт.

Проте у Маріуполі останнім часом почастішали вибухи. Зокрема, 19 травня у районі Маріупольського аеропорту, де розташовуються окупанти, пролунали вибухи. Влада повідомила про "прильоти".

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