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Россияне снова стягивают войска в оккупированный Мариуполь, - мэрия

Фото: оккупанты стягивают живую силу в Мариуполь (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска снова стягивают в оккупированный Мариуполь солдат. Их перекидывают с полигонов в Мариупольском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

По его словам, движение оккупантов и вражеской техники в сторону оккупированных Пологов и Бердянска замедлилось. Андрющенко отметил, что оккупанты будто находятся в "режиме ожидания".

Ситуация в Мариуполе

Напомним, Мариуполь с первых дней полномасштабного вторжения стал одной из главных целей оккупантов на Донбассе. Россияне активно обстреливали город, а полностью захватили его в конце мая 2022 года, когда украинские защитники, базировавшиеся на "Азовстале", сдались в плен.

Сейчас российская армия использует Мариуполь как свою военную базу, особенно порт.

Однако в Мариуполе в последнее время участились взрывы. В частности, 19 мая в районе Мариупольского аэропорта, где располагаются оккупанты, раздались взрывы. Власти сообщили о "прилетах".

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