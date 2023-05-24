Россияне снова стягивают войска в оккупированный Мариуполь, - мэрия

По его словам, движение оккупантов и вражеской техники в сторону оккупированных Пологов и Бердянска замедлилось. Андрющенко отметил, что оккупанты будто находятся в "режиме ожидания".

Ситуация в Мариуполе

Напомним, Мариуполь с первых дней полномасштабного вторжения стал одной из главных целей оккупантов на Донбассе. Россияне активно обстреливали город, а полностью захватили его в конце мая 2022 года, когда украинские защитники, базировавшиеся на "Азовстале", сдались в плен.

Сейчас российская армия использует Мариуполь как свою военную базу, особенно порт.

Однако в Мариуполе в последнее время участились взрывы. В частности, 19 мая в районе Мариупольского аэропорта, где располагаются оккупанты, раздались взрывы. Власти сообщили о "прилетах".

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