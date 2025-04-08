Росіяни знову просунулися на кількох напрямках фронту: карти ISW

Операції ЗСУ в Росії

Геолокаційні кадри, опубліковані 7 квітня, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися на захід і південь від Гуєво, Курської області (на південь від Суджі).

За даними ISW, бої тривали в Курській області в районі Гуєво, Олешня (на північний захід від Гуєво вздовж державного кордону) і Горналь (на південний захід від Гуєво поблизу державного кордону), а також у Сумській області в районі Басівки і Локні. Російське джерело заявило, що українські сили зберігають позиції в районі населених пунктів Олешня і Горналь.

Також геолокаційні кадри від 7 квітня вказують на те, що війська РФ просунулися в центральній частині Демидівки (на північний захід від Бєлгорода). Бої продовжилися в районі вищевказаного населеного пункту і Попівки.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

У неділю та понеділок росіяни продовжили наземні атаки в районі Липців Харківської області, Вовчанська та Тихого. Однак просувань не було.

Операція РФ №2 - Луганська область

У понеділок війська РФ продовжили наступальні дії на Куп'янському напрямку, але підтвердженого прогресу не домоглися.

6 і 7 квітня росіяни провели наступальні операції на північний схід від Куп'янська в районі міжнародного кордону в районі Кам'янки та Фіголівки, на північ від Куп'янська в районі Малої Шапівки та Кіндрашівки, на схід від Куп'янська в районі Петропавлівки і на південний схід від Куп'янська в районі Піщаного та Степової Новоселівки.

Також ворог наступав на Боровому напрямку, але просування не отримав. 6 і 7 числа наземні атаки тривали на північ від Борової в районі Богуславки і в напрямку Новоплатонівки, на північний схід від Борової в районі Загризового і Нової Кругляківки, на схід від Борової в районі Надії і на південний схід від Борової в районі Греківки, Новосергіївки і Новоєгорівки.

Учора ворожий наступ фіксувався і на Лиманському напрямку, але просувань немає. Росіяни намагалися атакувати на північний схід від Лиману в районі населених пунктів Балка Журавка, Новомихайлівка, Рідкодуб, Нове, Колодязі та Ямполівка, а також на схід від Лиману в районі Торського.

Операція РФ №3 - Донецька область

Геолокаційні кадри, опубліковані 7 квітня, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися на північ від Верхньокам'янського (на схід від Сіверська).

Російські війська атакували на північ від Сіверська в районі Серебрянки, на північний схід від нього в районі Білогорівки і на схід від нього в районі Верхньокам'янського 6 і 7 квітня.

Ворог продовжив учора наступ на напрямку Часів Яру. Противник атакував поблизу самого населеного та на південний схід у районі Курдюмівки. Просування не було.

Але є результати на Торецькому напрямку. Згідно з геолокаційними кадрами від 7 квітня, росіяни нещодавно просунулися до південно-західного відвалу шахти "Центральна" на південному заході Торецька.

Противник 6 і 7 числа атакував поблизу самого Торецька, на північ від нього в районі Дилівки і Дачного, на захід від нього в районі Щербинівки, на південний захід від нього в районі Леонідівки і Романівки. Крім того, атаки були на південний схід від Торецька в районі Сухої Балки, Олександрополя і Валентинівки.

Нещодавно противник просунувся на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 7 квітня, показують, що ворог мав незначне просування в південно-західній частині Успенівки (на південний захід від Покровська). Крім того, кадри від 5 і 7 квітня, показують, що росіяни просунулися нещодавно в центральній і західній частині Лисівки (на південь від Покровська).

За даними ISW, 6 і 7 квітня противник здійснив атаки:

на північний схід від Покровська в районі Тарасівки;

на схід у районі Єлизаветівки, Калинового і Водяного-Другого;

південно-східніше в районі Лисівки;

і на південний захід від Покровська в районі Удачного, Котлярівки, Котлиного, Успенівки, Богданівки та Котлиного, а також у напрямку Сергіївки, Муравки та Новоолександрівки.

Також 6 і 7 числа противник здійснив наступальні операції на Курахівському напрямку, а саме на захід від Курахового в районі Андріївки та Костянтинополя, і на південний захід у районі Розлива. Підтвердженого прогресу немає.

Але є просування в напрямку Великої Новосілки. Геолокаційні кадри від 6 квітня вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися на північний схід від Привольного (на північний захід від Великої Новосілки).

За даними ISW, 6 і 7 числа росіяни наступали на північ від Великої Новосілки в районі Скудного і на північний захід у районі Вільного поля, Привольного, Веселого, Федорівки і Бурлацького.

"Південна вісь"

Геолокаційні кадри, опубліковані 7 квітня, вказують на те, що росіяни нещодавно просунулися до західної частини Степового (на північний захід від Роботино). 6 і 7 числа ворог проводив наступальні операції на північний захід від Роботино в районі Малих Щербаків, Щербаків і Кам'янського.

Також російські війська провели 6 і 7 квітня обмежені наступальні операції на Дніпровському напрямку, але не просунулися вперед.