Росіяни знову посилили штурми на сході України: зведення з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один пункт управління та ще 11 інших важливих об’єктів противника.

Ситуація на напрямках:

На Харківському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі захисників поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 14 атак загарбників. Українські оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Піщаного, Дворічного, Глушківки, Нової Кругляківки, Зеленого Гаю та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів. Намагався вклинитися в оборону поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Новолюбівка, Копанки, Зелена Долина та Торське.

На Краматорському напрямку окупанти 43 рази атакували у районах Часового Яру, Оріхово-Василівки, Ступочок, Васюківки, Новомаркового та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 20 атак в районах Торецька, Кримського, Диліївки, Леонідівки та Щербинівки.

На Покровському напрямку захисники зупинили 88 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Водяне Друге, Баранівка, Миролюбівка, Мирноград, Шевченко, Єлізаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Покровськ, Новоукраїнка, Удачне, Котлине, Новоєлізаветівка, Успенівка, Срібне, Андріївка, Дачне, Улакли та Янтарне.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив три атаки в напрямку Костянтинополя.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська чотири рази штурмували позиції Сил оборони в районах Малої Токмачки та Новоданилівки.

Сили оборони докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території, успішно відбили три наступальні дії ворога на Придніпровському напрямку.

На Сіверському та Гуляйпільському напрямках минулої доби ворог активних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 38 авіаударів, скинувши при цьому 50 КАБ, здійснив 436 обстрілів, в тому числі 15 з РСЗВ. Українські захисники відбили 14 штурмових дій загарбників.