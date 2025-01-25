Россияне снова усилили штурмы на востоке Украины: сводка с фронта

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один пункт управления и еще 11 других важных объектов противника.

Ситуация на направлениях:

На Харьковском направлении враг дважды пытался прорвать оборонительные рубежи защитников вблизи Волчанска.

На Купянском направлении вчера состоялось 14 атак захватчиков. Украинские защитники отражали штурмовые действия противника неподалеку Песчаного, Двуречного, Глушковки, Новой Кругляковки, Зеленого Гая и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Пытался вклиниться в оборону вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Новолюбовка, Копанки, Зеленая Долина и Торское.

На Краматорском направлении оккупанты 43 раза атаковали в районах Часового Яра, Орехово-Васильевки, Ступочек, Васюковки, Новомаркового и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 20 атак в районах Торецка, Крымского, Дилиевки, Леонидовки и Щербиновки.

На Покровском направлении защитники остановили 88 штурмовых действий агрессора в сторону населенных пунктов Водяное Второе, Барановка, Миролюбовка, Мирноград, Шевченко, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Зеленое, Покровск, Новоукраинка, Удачное, Котлино, Новоелизаветовка, Успеновка, Серебряное, Андреевка, Дачное, Улаклы и Янтарное.

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил три атаки в направлении Константинополя.

На Ореховском направлении оккупационные войска четыре раза штурмовали позиции Сил обороны в районах Малой Токмачки и Новоданиловки.

Силы обороны прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории, успешно отбили три наступательные действия врага на Приднепровском направлении.

На Северском и Гуляйпольском направлениях за прошедшие сутки враг активных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 38 авиаударов, сбросив при этом 50 КАБ, совершил 436 обстрелов, в том числе 15 из РСЗО. Украинские защитники отбили 14 штурмовых действий захватчиков.